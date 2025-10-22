Алиев открыл транзит в Армению. Круглый стол Армении и Азербайджана в Ереване. Оппозиция в Грузии

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым экономический форум в Тбилиси «Шелковый путь», двустороннюю встречу азербайджанских и армянских экспертов в Ереване, а также внутриполитическую ситуацию в Грузии.