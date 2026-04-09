ЕС могут начать переговоры с Ираном – СМИ

СМИ пишут, что страны Европейского союза рассматривают возможность начать переговоры с Ираном по вопросу разблокировки Ормузского пролива.

В Брюсселе рассуждают о начале переговоров с Тегераном, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Согласно публикации, главная задача Евросоюза — обеспечить судоходство в Ормузском проливе и решить проблему энергетического кризиса.

Как утверждает источник, главы стран ЕС обсуждали идею открыть прямой дипломатический канал связи между европейскими дипломатами и иранским руководством.

Одной из целей Брюсселя, по информации, изложенной в издании, является стать некоторой альтернативой НАТО по вопросу разблокировки Ормузского пролива.

"Иран ни при каких обстоятельствах не согласится на то, чтобы уступить контроль над проливом американцам, поэтому европейцы в ответ на призывы президента США Дональда Трампа позаботиться о собственном энергообеспечении могли бы договориться с Тегераном о присутствии в проливе судов только под европейскими флагами"

— La Repubblica

Тем не менее, для реализации этой идеи существует несколько препятствий, отметили в публикации.

В частности, то, что в феврале ЕС внесли Корпус стражей исламской резолюции (КСИР) в число террористических организаций.

Также проблемой для установления диалога между Тегераном и Брюсселем является все еще неспокойная обстановка на Ближнем Востоке.

Переговоры требуют прекращения огня в долгосрочной перспективе в Иране, а также прекращения военных действий Израиля в Ливане и Палестине.

Кроме того, не все из руководителей стран Евросоюза однозначно отнестлись к данной идее, подчеркнул источник.