Иран готов к любому исходу переговоров – посол

Иран настроена диалог с Соединенными Штатами, но готов и к обороне в том случае, если переговоры в Пакистане сорвутся, такое заявление сделал посол Ирана в РФ Казем Джалали.
Он подчеркнул, что Иран изначально не стремился к эскалации конфликта в регионе и сейчас готов вести диалог об урегулировании с представителями США.
"Политика ИРИ в Исламабаде сосредоточена на дипломатии и диалоге. Народное единство, единодушие властей и молитвы нашего народа являются опорой переговорной команды"
– Казем Джалали
Однако, Иран уже имел неудачный опыт переговоров с Соединенными Штатами, отметил посол.
Поэтому, не исключено, что военные действия могут продолжится, к чему в Тегеране будут готовы, отметил в интервью РИА Новости Джалали.
"В же время мы полностью готовы к обороне в случае нарушения режима прекращения огня, пальцы наших военных на спусковых крючках"
– Казем Джалали