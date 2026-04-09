Иран готов к любому исходу переговоров – посол

Посол Ирана в Москве заявил о том, что страна готова к разным вариантам итогов переговов с США, в том числе, обороняться в случае их срыва.

Иран настроена диалог с Соединенными Штатами, но готов и к обороне в том случае, если переговоры в Пакистане сорвутся, такое заявление сделал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Он подчеркнул, что Иран изначально не стремился к эскалации конфликта в регионе и сейчас готов вести диалог об урегулировании с представителями США.

"Политика ИРИ в Исламабаде сосредоточена на дипломатии и диалоге. Народное единство, единодушие властей и молитвы нашего народа являются опорой переговорной команды"

– Казем Джалали

Однако, Иран уже имел неудачный опыт переговоров с Соединенными Штатами, отметил посол.

Поэтому, не исключено, что военные действия могут продолжится, к чему в Тегеране будут готовы, отметил в интервью РИА Новости Джалали.

"В же время мы полностью готовы к обороне в случае нарушения режима прекращения огня, пальцы наших военных на спусковых крючках"

– Казем Джалали