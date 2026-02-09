Обучение "горным" профессиям для курортов наладят Роза Хутор и Кавказ.РФ

Горнолыжный курорт Роза Хутор и госкорпорация Кавказ.РФ занялись созданием системы для обучения редким "горным" профессиям.

Профессионалов в горнолыжной сфере, которые могли бы работать на таких курортах, будут готовить на Северном Кавказе, разработкой проекта занимаются сочинский курорт Роза Хутор и государственная корпорация Кавказ.РФ, рассказали в пресс-службе курорта.

Обучение планируется вести в уже существующих образовательных учреждениях в регионах СКФО. В данный момент таких специалистов в России не готовят.

Работа стартовала с визита делегации Кавказ.РФ на Роза Хутор. В ее составе были 25 специалистов.

"В течение недели гости работали с профильными командами Роза Хутор и знакомились с функционированием инфраструктуры курорта: канатных дорог, снегоуплотнительных машин – ратраков, службы спасателей, систем оснежения и лавинной безопасности, горнолыжных сервисов"

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что удобство и безопасность лыжников и сноубордистов зимой обеспечивают лавинщики, спасатели, метеорологи, оснежители, сотрудники горнолыжных трасс, ратракисты и операторы канатных дорог. При этом чтобы стать оснежителем необходимо порядка двух лет практики на месте.

Гендиректор курорта Константин Нестеров пояснил, что в данный момент проект находится на стадии составления перечня профильных образовательных учреждений СКФО, где обучают слесарей и механиков – ученики этих направлений смогут стать оснежителями, сотрудниками служб ратраков и канаток.

"В конце апреля руководители этих учебных заведений будут приглашены к участию в Кавказском инвестиционном форуме. В рамках его деловой программы Роза Хутор и Кавказ.рф планируют провести интерактивную встречу, посвященную адаптации образовательных программ под актуальные потребности горнолыжной индустрии"

– Константин Нестеров

Гендиректор курорта пояснил, что в ходе обучения начинающие специалисты смогут проходить стажировки на курортах и подписывать ученические договоры.