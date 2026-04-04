Армении и США нужна третья сторона для реализации "Маршрута Трампа" – Мирзоян

Для строительства проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) Армении необходимо сотрудничество с партнерами из третьих стран, такое заявление сделал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в ходе общения с журналистами.
Ереван и Вашингтон плотно сотрудничают по проекту в настоящее время. Мирзоян заверил, что, несмотря на подключение к TRIPP дополнительных участников, проект так и будет считаться двусторонним.
В то же время для строительства и, возможно, дальнейшего управления TRIPP Армении понадобятся связи с другими международными партнерами, подчеркнул глава МИД.
"Конечно, соглашение будет двусторонним, и проект в целом полностью двусторонний, имею в виду Армению и США, но и на этапе строительства нам нужны будут партнеры, и, скорее всего, и на этапе управления этими системами"
– Арарат Мирзоян
Также министр сообщил о том, что сейчас происходит работа над документацией и постоянный обмен мнениями.
"Постоянно обмениваемся мнениями и позициями по разным вопросам с представителями американской администрации"
– Арарат Мирзоян
Главы МИД Армении обратил внимание, что в реализации "Маршрута Трампа" заинтересованы многие государства в обоих направлениях транспортного маршрута "Восток-Запад", от Китая до Португалии. По его словам, также к TRIPP присматриваются ближневосточные игроки.