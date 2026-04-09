Премьер Ливана летит в США обсуждать мирную инициативу

Ливанский премьер на следующей неделе проведет переговоры с госсекретарем США. В ходе зарубежного турне он также пообщается с генсеком ООН.

На предстоящей неделе премьер-министр Ливана Наваф Салам отправится в зарубежное турне, в рамках которого посетит Соединенные Штаты.

По данным общеарабской газеты Asharq al-Awsat, в рамках поездки в США он проведет встречи с американским госсекретарем Марко Рубио и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем.

Накануне власти Ливана подтвердили приверженность мирной инициативе о вступлении в прямые переговоры с Израилем для урегулирования конфликта. Предполагается, что первый раунд двусторонних контактов пройдет в Вашингтоне 14 апреля. Делегацию Ливана на нем будет возглавлять посол в США Нада Хаммаде-Муаввад.

Как отметил премьер Ливана, в ходе турне он намерен заручиться поддержкой и мобилизовать усилия по восстановлению власти ливанского государства над всей территорией страны.

"Путь к разрешению кризиса в Ливане очевиден: он начинается с прекращения огня и вывода израильских войск"

– Наваф Салам