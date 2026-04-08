Производство нефти в Саудовской Аравии сократилось на 600 б/с

В министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о сокращении производственных мощностей в результате атак Ирана.

Иранские удары по объектам энергетики в Саудовской Аравии сократили производственные мощности на 600 баррелей нефти в сутки, рассказал представитель Минэнерго королевства, передает телеканал Al Hadath.

"Недавние многочисленные атаки Ирана сократили производственные мощности на 600 тыс баррелей в сутки"

– представитель Минэнерго Саудовской Аравии

Он уточнил, что некоторые энергетические объекты приостановили работу, и подчеркнул, что в случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру может произойти дефицит поставок и серьезная задержка восстановления производства.

Отметим, что Саудовская Аравия занимает второе место в мире по добыче нефти.