Цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда – СМИ

Цена на нефть значительно выросла на рынках Европы и Африки, при том, что произошло снижение стоимости фьючерсов после соглашения о прекращении огня на Ближнем Востое, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Цены на европейскую и африканскую нефть в среду поднялись до новых рекордов, несмотря на резкую распродажу нефтяных фьючерсов после достижения соглашения о прекращении огня между США и Ираном"

– Reuters

Согласно публикации, накануне цены на нефтяные фьючерсы снизились от 13% до 16%, но, несмотря на это, стоимость нефти на физическом рынке не снизились, а в некоторых случаях – значительно выросла.

Так, баррель нефти сорта North Sea Forties стал стоить рекордных $146,43.

"Dated Brent, физический эталон для срочных поставок, торгуется почти на $27 выше, чем июньский фьючерс на Brent, согласно данным LSEG, а цена на нефть Forties в среду достигла рекордной премии в $20,25 к Dated Brent"

– Reuters