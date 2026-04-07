Мультсериал из Воронежа покажут в Турции

Жители Турции смогут увидеть российский, а точнее воронежский мультипликационный сериал "Герои Арктики" уже в этом месяце.

В прокат в Турции в ближайшее время выйдет мультсериал "Герои Арктики", снятый анимационной студией "Воронеж", рассказали в ее пресс-службе.

""Герои Арктики" выходят в турецкий прокат при участии дистрибьютора Film Medya Produksiyon под локализованным названием Kutup Kahramanlar. Проект создан студией "Воронеж" при поддержке госкорпорации Росатом и Института развития интернета (АНО ИРИ)"



– пресс-служба студии

В сообщении уточняется, что специально для Турции рекламные материалы мультсериала были несколько видоизменены на базе предпочтений местной семейной аудитории. Особое внимание при этом уделяется самым ярким элементам: храбрым детям-героям, спасению мамонтенка, а также таким важным темам, как дружба и взаимная поддержка в семье.

Как уточнил президент Film Medya Produksiyon Сердар Темелташ, мультфильм выйдет в прокат на 203 экранах по всей Турции, пишет ТАСС.

Сюжет мультсериала такой: российские ученые нашли на острове Врангеля древний криогенный саркофаг, внутри которого находится живой мамонтенок. Однако ценная находка попадает к предпринимателям, которые хотят сделать из живого существа способ наживы. Помогать малышу будут обычные школьники из Благовещенска и китайского города Хэйхэ.