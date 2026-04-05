Два новых отеля WB откроются в Турции в мае

В Кемере и Сиде в мае будут запущены два новых турецких отеля WB Travel совместно с Fun&Sun. Туристы уже могут бронировать отдых.

В мае на курортах Турции начнут принимать гостей два новых отеля сервиса WB Travel объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

"Сервис WB Travel компании RWB совместно со стратегическим партнером - туроператором Fun&Sun - в преддверии нового пляжного сезона усиливают присутствие на курортах Турции и запускают еще два отеля под брендом WB Travel"

– пресс-служба РВБ

Новые отели WB в Турции имеют категорию "4 звезды" и ориентированы на семейный отдых.

Туристы уже имеют возможность забронировать отдых в новых отелях, сделать это можно на сайте Fun&Sun и в приложении Wildberries.

С 1 мая начнет работать отель в Кемере, в районе Текирова. Второй запустят 15 мая возле Сиде, в районе Титрейенгель, передает ТАСС.