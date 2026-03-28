Россияне выбирают Турцию и Китай на майские праздники

Названы главные направления для отдыха на майские праздники в этом году. Лидирующим направлением стала Турция.

Для отдыха в период майских праздников в 2026 году туристы из РФ чаще всего выбирают Турцию, следует из данных сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс".

"Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники стала Турция - на нее приходится 16% всех зарубежных бронирований. Также активно бронируют билеты в Узбекистан (13%), Китай (11%) и Армению (6%)"

– Авиасейлс

В топ-5 востребованных направлений вошли также Грузия и Беларусь, спрос на них одинаков и составляет 5% от всех продаж.

При этом больше всего спрос вырос на поездки в Китай, ставший безвизовым - плюс 151% с прошлого года, передает РИА Новости.