Россия могла бы подготовить туркменского космонавта – посол

У РФ и Туркменистана есть перспективы сотрудничества в области космоса, в том числе российская сторона могла бы подготовить туркменского космонавта.

Москва и Ашхабад располагают серьезным потенциалом для сотрудничества в космической сфере, такое заявление сделал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин в ходе церемонии возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина в Русском доме в Ашхабаде, которая проводилась в преддверии Дня космонавтики.

Посол назвал конкретные направления взаимодействия. По словам главы дипмиссии, это создание и запуск спутников, работа над навигационными технологиями, проведение научных исследований и реализация разработок.

"Более того, думаю, что в случае заинтересованности Туркменистана, Россия могла бы подготовить к полету и туркменского космонавта"

– Иван Волынкин

Дипломат напомнил о Герое России и Туркменистана, космонавте Олеге Кононенко, уроженце туркменского города Чарджоу (ныне Туркменабад), который возглавляет Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Волынкин отметил, что Кононенко в шестой раз отправится в космос ближайшей осенью, а во время предыдущей экспедиции он уже побил рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите, проведя там более 1110 суток.