Россия могла бы подготовить туркменского космонавта – посол

Москва и Ашхабад располагают серьезным потенциалом для сотрудничества в космической сфере, такое заявление сделал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин в ходе церемонии возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина в Русском доме в Ашхабаде, которая проводилась в преддверии Дня космонавтики.
Посол назвал конкретные направления взаимодействия. По словам главы дипмиссии, это создание и запуск спутников, работа над навигационными технологиями, проведение научных исследований и реализация разработок.
"Более того, думаю, что в случае заинтересованности Туркменистана, Россия могла бы подготовить к полету и туркменского космонавта"
– Иван Волынкин
Дипломат напомнил о Герое России и Туркменистана, космонавте Олеге Кононенко, уроженце туркменского города Чарджоу (ныне Туркменабад), который возглавляет Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Волынкин отметил, что Кононенко в шестой раз отправится в космос ближайшей осенью, а во время предыдущей экспедиции он уже побил рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите, проведя там более 1110 суток.