Иран поблагодарил Россию за поддержку Тегерана

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани поблагодарил Россию за поддержку в ходе противостояния с США и Израилем. Об этом дипломат заявил во время выступления в Культурном центре Ирана в Ашхабаде.

​Во время мероприятий дипломат также отметил солидарность соседних стран в тяжелые дни. Дипломат выразил искреннюю признательность народу Туркменистана за сочувствие и высоко оценил посреднические усилия Пакистана.

"Мы также с благодарностью вспоминаем добросердечные действия и посреднические усилия дружественных стран, таких как Пакистан и другие, а также решительную позицию таких друзей, как Россия, в поддержку Исламской Республики Иран"

- Али Моджтаба Рузбехани

​Встреча в Ашхабаде была посвящена памяти Али Хаменеи и жертв начальной школы для девочек в городе Минаб. По словам представителя дипмиссии, сейчас Иран остается более стойким и несгибаемым, чем в любой другой момент своей истории.

Напомним ранее, 28 февраля США и Израиля начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам, расположенным в его самых крупных городах. В ответ КСИР нанесли удары по территории Израиля и американским объектам в странах Ближнего Востока.

В эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.