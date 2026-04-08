Землетрясение потрясло границу Армении и Грузии

Сейсмологи зафиксировали в четверг вечером землетрясение на армяно-грузинской границе. В эпицентре его сила достигала 4-5 баллов.

Вечером 9 апреля на границе Армении и Грузии произошло землетрясение. Об этом информирует Территориальная служба сейсмической защиты МВД РА.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3. Они были зафиксированы в 22:44 по местному времени (21:44 мск) в 17 км к северо-востоку от села Бавра.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 тыс метров.

В эпицентре сила толчков достигала 4-5 баллов.

Землетрясение могли ощутить на себе жители ряда населенных пунктов в Ширакской и Лорийской областях. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.