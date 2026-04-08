Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Москва и Киев провели еще один раунд обмена телами погибших военнослужащих. В предыдущий раз такой обмен производился 26 февраля.

Новый раунд обмена телами погибших военных состоялся между Россией и Украиной, о нем рассказал депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Он уточнил, что Украине были переданы тысяча погибших военных. Российской стороне было передано 41 тело, передает РБК.

Напомним, что предыдущий обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной прошел 26 февраля. Тогда Украине передали также тысячу погибших военных, России были переданы 35 тел.