В Иране рассказали о самочувствии Моджтаба Хаменеи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана сообщили, что верховный лидер страны продолжает все контролировать. В ведомстве отметили, что он находится в добром здравии.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хорошо себя чувствует и продолжает управлять страной. Такое заявление сделал 9 апреля замглавы МИД страны Саид Хатибзаде.

"Он находится в добром здравии и все контролирует"

– иранский дипломат

Хатибзаде также объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике. По его словам, это связано с нынешней очень опасной ситуацией, когда Соединенные Штатов убили главу государства. 

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства добавил, что американские партнеры в Израиле не остановятся перед "убийством кого бы то ни было".

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по самым крупным городам этой страны. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. Его место занял Моджтаба Хаменеи.

Ранее на этой неделе издание The Times сообщило со ссылкой на американскую и израильскую разведки, что Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

