В Иране рассказали о самочувствии Моджтаба Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хорошо себя чувствует и продолжает управлять страной. Такое заявление сделал 9 апреля замглавы МИД страны Саид Хатибзаде.

Хатибзаде также объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике. По его словам, это связано с нынешней очень опасной ситуацией, когда Соединенные Штатов убили главу государства.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства добавил, что американские партнеры в Израиле не остановятся перед "убийством кого бы то ни было".

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по самым крупным городам этой страны. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. Его место занял Моджтаба Хаменеи.

Ранее на этой неделе издание The Times сообщило со ссылкой на американскую и израильскую разведки, что Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана.