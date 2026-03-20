Моджтаба Хаменеи находится без сознания в Куме – разведки

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в данный момент проходит лечение после ранений, причем находится в бессознательном состоянии, сообщают СМИ со ссылкой на данные нескольких разведок.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не пришел в себя после полученных в результате атак США и Израиля ранений и остается без сознания, пишет The Times.

При этом издание ссылается на направленные руководству стран Персидского залива данные разведок США и Израиля.

Уточняется, что Моджтаба Хаменеи находится в городе Кум, в южном направлении от Тегерана.

Разведслужбы сообщают, что он находится в тяжелом состоянии и не может участвовать в управлении страной.

Как уточняет издание, местонахождение Хаменеи стало известно впервые с начала операции США и Израиля против Ирана.