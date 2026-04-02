Иран предложил создать международный фонд для компенсации ущерба от санкций

Власти Ирана выступают за создание международного фонда для компенсации ущерба пострадавшим от санкций государствам. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Али Бахрейни.
Выступая в Женеве на Международной конференции по вопросам гуманитарной деятельности, средств правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций, постпред Ирана подчеркнул необходимость внедрения строгих правовых инструментов, которые обяжут инициаторов ограничений нести финансовую ответственность перед населением пострадавших государств.
"Иран призывает к созданию обязательных механизмов для обеспечения полного возмещения ущерба пострадавшим государствам и населению"
- Али Бахрейни
По словам постпреда, возмещение ущерба от санкций поможет восстановить доверие к мировому сотрудничеству и остановить практику экономической несправедливости.
"Двусторонние санкции — это не просто политический вопрос. Они являются отправной точкой для углубления человеческой нестабильности и представляют собой экономический терроризм"
- Али Бахрейни