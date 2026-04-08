Корпорацию экономического развития создадут в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал создание нового государственного учреждения на базе программы "Производи в Грузии", который расширит доступ предпринимателей к дешевым кредитам и инструментам капитала.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что на базе агентства "Производи в Грузии" будет создана Корпорация экономического развития Грузии. Расширение доступа частного сектора к финансам станет основной целью этой корпорации.

Программа "Производи в Грузии" работает с 2014 года и считается одним из наиболее успешных проектов по поддержке местного производства.

Создаваемая корпорация также возьмет на себя функции Фонда развития Грузии.

"Новые инициативы включают инициированные кредиты и инструменты развития рынка капитала. Особое внимание будет уделено конкретным секторам, в том числе энергетике, где компании получат доступ к дешевым кредитам. В Минэкономики в качестве независимого ведомства будет сформировано инвестиционное агентство"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, инвестиционное агентство в Грузии было упразднено в 2017 году, после чего его функции выполнял Партнерский фонд. В 2026 году в рамках масштабной реформы правительство ликвидировало этот фонд, который с 2023 года назывался Фондом развития Грузии и занимался привлечением инвестиций.

