Ильхам Алиев поздравил с Пасхой православных Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что в Азербайджане в течение веков существует атмосфера толерантности: именно она оказалась чрезвычайно важна для образцовых и гармоничных отношений между разными народами, людьми различных вероисповеданий и убеждений.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что этнокультурное разнообразие, национально-духовные ценности и традиции мультикультурализма, возникшие исторически в обществе, оцениваются Азербайджаном как уникальное богатство.

Президент указал на то, что соблюдение демократических правовых принципов в стране позволяют проявить себя, сохраняя при этом свои традиции и культуру, каждому, вне независимости от того, на каком языке он говорит, какую религию исповедует и к какому народу относится.

Ильхам Алиев с удовлетворением обратил внимание на активное участие христианской общины Азербайджана в общественно-политической и социально-культурной жизни АР. Глава государства отметил, что она делает достойный вклад во всестороннее развитие страны.

