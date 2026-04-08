Ильхам Алиев поздравил с Пасхой православных Азербайджана

Кулич и крашенные яйца на пасху
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что в Азербайджане в течение веков существует атмосфера толерантности: именно она оказалась чрезвычайно важна для образцовых и гармоничных отношений между разными народами, людьми различных вероисповеданий и убеждений.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что этнокультурное разнообразие, национально-духовные ценности и традиции мультикультурализма, возникшие исторически в обществе, оцениваются Азербайджаном как уникальное богатство.

Президент указал на то, что соблюдение демократических правовых принципов в стране позволяют проявить себя, сохраняя при этом свои традиции и культуру, каждому, вне независимости от того, на каком языке он говорит, какую религию исповедует и к какому народу относится.

Ильхам Алиев с удовлетворением обратил внимание на активное участие христианской общины Азербайджана в общественно-политической и социально-культурной жизни АР. Глава государства отметил, что она делает достойный вклад во всестороннее развитие страны.

Напомним, что Пасха в России в 2026 году отмечается 12 апреля.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

