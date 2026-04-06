Ереван не будет обсуждать вопрос о железной дороге за спиной Москвы – Пашинян

Обсуждений с возможными приобретателями концессии на железные дороги Армении без ведома российской стороны вестись не будет, такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"За спиной России и наперекор ей ничего не собираемся делать"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства уточнил, что такова ситуация как минимум на текущем этапе, когда широко открыто пространство для диалога. В то же время, он добавил, что работы будут продолжены.

Кроме того, Пашинян пояснил, что тема передачи концессии обсуждается в публичном поле, и не исключил, что этот вопрос может быть поднят также на встрече с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, который в данный момент находится в Ереване

Почему Армения ищет замену РЖД?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Ереван мотивирует интерес к смене компании, управляющей армянскими железными дорогами, наличием санкций против РЖД.

"Никол Пашинян аргументирует это тем, что некие внешние игроки не готовы использовать армянские железные дороги в случае, если ими продолжит управлять российская компания РЖД, поскольку она находится под санкциями. Следовательно, наличие концессии на армянские железные дороги у РЖД снижает транзитный потенциал Армении и выгоду республики от открытия коммуникаций", - сказал он.

"Россия уже ответила, что для передачи концессии нет экономических оснований, поскольку РЖД, несмотря на санкции, продолжает перевозить грузы по всем направлениям. Ключевой момент – что самое большое количество грузов между Европой и Китаем по-прежнему перевозится по российским железным дорогам", - сообщил Константин Тасиц.

"Также непосредственно управляющая армянскими железными дорогами ЮКЖД, дочерняя компания РЖД, заявила, что готова выполнить все обязательства – и инвестиционные, и по ремонту дорожного полотна, если армянская сторона гарантирует возврат инвестиций. Никаких оснований для передачи железных дорог кому бы то ни было пока что не предоставлено", - продолжил регионовед.

"РЖД предоставила максимально выгодные условия армянской стороне и поддерживает в рабочем состоянии и железнодорожные пути, и всю необходимую инфраструктуру. Зачастую ЮКЖД даже дотирует пассажирские перевозки", - добавил он.

"В целом, пока этот вопрос находится на очень ранней стадии обсуждения. Никол Пашинян говорил, что Казахстан, Катар или ОАЭ могут заинтересоваться концессией на армянские железные дороги. Однако пока ни Астана, ни кто-либо другой не изъявили желание взять в управление железнодорожную инфраструктуру Армении. Таких игроков пока нет", - заключил Константин Тасиц.