Казахстан не ведет переговоров по покупке концессии на железные дороги Армении

В Астане сообщили, что переговоры с российской стороной по концессии на армянские железные дороги не ведутся.

Власти Казахстана в данный момент не проводят переговоры с Москвой о приобретении ее концессии на железнодорожную сеть Армении.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Казахстан", ссылаясь на АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") и министерство транспорта Казахстана.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: Армения не будет против, если управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) возьмет на себя компания из Казахстана, при условии, что российская сторона не будет возражать.

Глава правительства Армении уточнил, что пока озвучивает лишь общую идею, каких-либо конкретных обсуждений этого вопроса не осуществляется, и согласия со стороны Москвы не поступало.

Помимо Казахстана, по словам Пашиняна, рассматривается также возможность передачи концессии на ЮКЖД ОАЭ либо Катару.