Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

Российский лидер объявил перемирие в связи с Пасхой. Оно начнется в субботу в 16:00 и продлится до конца дня воскресенья, сообщает Кремль.

"Решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года"

– пресс-служба Кремля

Российская сторона рассчитывает, что Киев также пойдет на перемирие в честь Пасхи.

Отмечается, что российские военные получили указание на время перемирия остановить боевые действия на всех направлениях, однако им следует быть готовыми пресекать любую агрессию противника.

"Министру обороны Российской Федерации А. Р. Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - командующему Объединенной группировкой войск (сил) генералу армии В. В. Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия"

– пресс-служба Кремля