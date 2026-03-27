"Татнефть" открыла первую АЗС в Дагестане

Первая АЗС "Татнефть" открылась в Дагестане, об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Считаю большим достижением, что одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80-летним опытом и сетью более 1500 АЗС в четырех странах мира теперь представлена в Дагестане"
– Сергей Меликов
Первая в Дагестане многотопливная заправка "Татнефть" в тестовом режиме запущена в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района.
В этом месяце, добавил Меликов, компания откроет еще пять АЗС в республике, они появятся в Хасавюрте, Буйнакске, селах Гапцах и Тарумовка.
Отметим, что информация о том, что в Дагестан придет "Татнефть" появилась еще в прошлом году, открытие автозаправок откладывалось несколько раз.