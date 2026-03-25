Россия скоро запретит экспорт бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак дал Минэнерго поручение – разработать проект поставления, согласно которому в ближайшее время будет введен запрет на экспорт бензина.

Российские власти намерены в самом скором времени запретить экспорт бензина из страны, следует из сообщения пресс-службы кабмина по итогам прошедшего сегодня совещания – оно было посвящено ситуации на рынке нефтепродуктов в РФ.

"По итогам совещания (вице-премьер РФ - ред.) Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года"

– пресс-служба правительства

В сообщении названы цели такого шага: это стабилизация цен на топливо в стране, а также гарантия того, что внутренний рынок не останется без топлива.

В правительстве добавили, что в ходе совещания особый акцент был сделан на поставленной ранее российским президентом задаче. Она заключается в том, что топливо в России не подорожало до уровня, превышающего прогнозы.