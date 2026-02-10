Вестник Кавказа

Экс-министра взяли под стражу в Карачаево-Черкесии

Экс-министра взяли под стражу в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывшего главу министерства имущественных и земельных отношений КЧР арестовали на два месяца – такую меру пресечения в отношении экс-чиновника выбрал суд.

Занимавший ранее пост главы Минимущества и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрий Бугаев проведет под стражей два месяца, такое сообщение распространила объединенная пресс-служба судов республики.

Экс-чиновник проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий, по версии следствия он нанес бюджету ущерб на сумму 16,7 млн рублей.

"Бугаев заключен под стражу на 2 месяца, до 7 июня 2026 года"

– объединенная пресс-служба судов КЧР

Как установило следствие, в 2019 году Бугаев, будучи министров, провел аукцион по продаже имущества, которое поступило в казну КЧР от предприятия "Теплоэнерго". Однако аукцион был фиктивным: обвиняемый обеспечил невозможность участвовать в аукционе для возможных конкурентов, так что победу одержало подконтрольное ему юрлицо, а имущество было продано по заниженной по сравнению с реальной стоимости.

В результате бюджет Карачаево-Черкесии понес ущерб, превышающий 16 млн 746 тыс. рублей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1025 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.