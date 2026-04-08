Пезешкиан предупредил о бессмысленности переговоров с США

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Атака Израиля на Ливан, совершенная уже после достижения договоренности о перемирии Ирана и США, по словам Масуда Пезешкиана, обессмысливает дальнейшие переговоры.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал нанесение Израилем ударов по Ливану после заключения соглашения о режиме прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, продолжение Тель-Авивом нападений на Ливан не только грубо нарушает соглашение о перемирии, но и говорит об обмане и нежелании выполнять возможные договоренности.

Пезешкиан образно добавил, что Тегеран не будет убирать палец со спускового крючка. Он заверил, что Исламская Республика продолжит поддержку Ливана.

