Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с заключением перемирия

Президенты Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор, в рамках которого Ильхам Алиев поздравил Тегеран с перемирием между Ираном и США, а Масуд Пезешкиан поблагодарил Баку за гуманитарную помощь Ирану.

Масуд Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поздравления, а также за оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь Ирану.

Также стороны провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.