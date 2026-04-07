Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с заключением перемирия

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с заключением перемирия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президенты Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор, в рамках которого Ильхам Алиев поздравил Тегеран с перемирием между Ираном и США, а Масуд Пезешкиан поблагодарил Баку за гуманитарную помощь Ирану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил в среду президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с перемирием, достигнутым между Тегераном и Вашингтоном.

В рамках беседы азербайджанский лидер поздравил иранского президента с объявленным перемирием между Ираном и США.

Масуд Пезешкиан выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поздравления, а также за оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь Ирану.

Также стороны провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Вам может быть интересно

