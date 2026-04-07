Пашинян: Армения приветствует прекращение огня между США и Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что официальный Ереван приветствует соглашение США и Ирана о прекращении огня и ценит усилия Пакистана, выступающего посредником между сторонами.

"Армения приветствует важное решение США и Ирана о прекращении всех боевых действий. Мы также высоко оцениваем посреднические усилия, в том числе со стороны Пакистана"

– Никол Пашинян

Армянский премьер добавил, что убежден в том, что все нерешенные вопросы и мир на Ближнем Востоке должны достигаться путем дипломатии.

В ночь на 8 апреля стало известно о решении США и Ирана на две недели ввести перемирие, также в скором времени стороны могут провести переговоры, площадкой выступит столица Пакистана.