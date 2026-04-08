Иран назвал одно из условий перемирия с США

Спикер иранского парламента призвал Израиль остановить удары по союзникам Ирана в регионе и назвал это одним из условий достижения перемирия с США.

Израиль должен остановить атаки на союзников Ирана, такое заявление сделал спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.

Он подчеркнул, что это – одно из обязательных условий для перемирия с Соединенными Штатами.

"Ливан и вся ось сопротивления, будучи союзниками Ирана, формируют неотъемлемую часть прекращения огня. Прекратите огонь немедленно"

– Мохаммад Багер Галибаф

Как подчеркнул спикер парламента Ирана, за нарушением режима прекращения огня может последовать мощный ответ.