Иран назвал одно из условий перемирия с США

Спикер иранского парламента призвал Израиль остановить удары по союзникам Ирана в регионе и назвал это одним из условий достижения перемирия с США.
Израиль должен остановить атаки на союзников Ирана, такое заявление сделал спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
Он подчеркнул, что это – одно из обязательных условий для перемирия с Соединенными Штатами.
"Ливан и вся ось сопротивления, будучи союзниками Ирана, формируют неотъемлемую часть прекращения огня. Прекратите огонь немедленно"
– Мохаммад Багер Галибаф
Как подчеркнул спикер парламента Ирана, за нарушением режима прекращения огня может последовать мощный ответ.