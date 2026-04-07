Перемирие поможет проверить искренность США – иранский посол

Режим прекращения огня, согласованный Тегераном и Вашингтоном на двухнедельный срок, даст возможность удостовериться в искренности США, такое заявление сделал посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика не закрывает двери для диалога, однако он будет возможен лишь если американская сторона перестанет придерживаться "иррационального курса".

"Иран на этот раз вступает в поле переговоров, опираясь не на "доверие", а на "тщательную верификацию в полевых условиях"

– Али Моджтаба Рузбехани

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если ИРИ сорвет процесс достижения мирного соглашения, то ее ждут еще более сильные удары. Глава государства обратил внимание на то, что на этот случай Америка оставляет своих военных, самолеты и корабли на их нынешних позициях вокруг Ирана.