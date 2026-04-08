Генштаб утвердил планы: Израиль проводит новую волну ударов по Ливану

Израиль вновь атакует ливанские территории, в пресс-службе израильской армии сообщили этим вечером о новой волне ударов по Ливану.
Согласно сообщению ЦАХАЛ, целью выбраны ракетные установки военного крыла шиитской организации "Хезболла".
"Некоторое время назад армия Израиля начала удары по пусковым площадкам "Хезболлах" в Ливане"
– пресс-служба израильской армии
Сегодня начальник Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел оперативное совещание в одном из районов на юге Ливана. Он утвердил планы продолжения боевых операций ЦАХАЛ в Ливане.
"Основной театр боевых действий для нас здесь, в Ливане. Мы продолжим углублять наземные операции и наносить удары по "Хезболла"
– Замир
Отметим, что президент США Дональд Трамп, по данным Axios, ранее обратился с просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сдержать удары по Ливану и приступить к переговорам.