Генштаб утвердил планы: Израиль проводит новую волну ударов по Ливану

В ЦАХАЛ сообщили об очередной волне ударов по Ливану вечером 9 апреля. Сообщается, что глава Генштаба армии Израиля утвердил планы продолжения операций на территории Ливана.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, целью выбраны ракетные установки военного крыла шиитской организации "Хезболла".

"Некоторое время назад армия Израиля начала удары по пусковым площадкам "Хезболлах" в Ливане"

– пресс-служба израильской армии

Сегодня начальник Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел оперативное совещание в одном из районов на юге Ливана. Он утвердил планы продолжения боевых операций ЦАХАЛ в Ливане.

"Основной театр боевых действий для нас здесь, в Ливане. Мы продолжим углублять наземные операции и наносить удары по "Хезболла"

– Замир

Отметим, что президент США Дональд Трамп, по данным Axios, ранее обратился с просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сдержать удары по Ливану и приступить к переговорам.