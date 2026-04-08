Сотни дорог и мостов пострадали от стихии в Чечне

Глава Чечни рассказал об уроне, нанесенном непогодой республике. Повреждены почти 440 участков дорог и около 50 мостов, подтоплены почти 4,4 тыс домовладений.

В Чечне сильные дожди привели к подтоплениям частных домов, общественных территорий, транспортной инфраструктуры, следует из сообщения главы региона Рамзана Кадырова, сделанном по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков.

"В результате стихии пострадали 4 363 домовладения, в которых проживают более 19 тыс человек, а также 90 социально значимых объектов. Существенный урон нанесен объектам транспортной и инженерной инфраструктуры: повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов"

– Рамзан Кадыров

Также пострадали объекты в сфере образования, здравоохранения, коммунального хозяйства.

Накануне ситуацию в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера.

Вам может быть интересно

