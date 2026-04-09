Судно под российским флагом прошло через Ормузский пролив – СМИ

Через Ормузский пролив проплыл танкер под российским флагом. Судно шло ненагруженным и следовало в сторону иранского острова Харг.

Танкер Ahrimeda под российским флагом прошел через Ормузский пролив. Это случилось поздно вечером 9 апреля.

По данным Bloomberg, направлялся в Персидский залив. На нем не было груза, однако ранее в пункте назначения у него был указан иранский остров Харг.

Танкер сменил флаг с камерунского на российский и поменял название в январе 2026 года, в период американской блокады Венесуэлы. Предполагается, что ранее Arhimeda перевозила венесуэльскую и иранскую нефть.

Bloomberg отмечает, что проход настолько крупного судна через пролив на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке происходит очень редко.

Напомним, 8 июля Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня, в рамках которых Исламская Республика обязалась открыть на две недели Ормузский пролив.

Накануне в Иране сообщали, что пролив открыт, однако для прохода судов необходима координация с иранской стороной. Часть пролива остается заминированной.

