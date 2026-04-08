Советник Хаменеи погиб в Иране

Скончался ранее получивший ранения при ударах по Ирану советник верховного лидера, экс-глава МИД страны Харази.

Советник верховного лидера Ирана, глава стратегического совета по международным отношениям Камаль Харази скончался от полученных ранее от ранений, сообщает иранское государственное телевидение.

Харази, "ранее получивший ранения в результате нападения американо-израильского противника, умер несколько часов назад", передает телевидение Ирана.

По данным иранских СМИ, Харази был тяжело ранен в среду в Тегеране. Удар пришелся по его дому, супруга советника Хаменеи погибла на месте.

По данным телеканала Al Hadath, Харази пострадал в минувшую среду, 1 апреля.

Отметим, что Камаль Харази возглавлял МИД Ирана в период с 1997 по 2005 год.