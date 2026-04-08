На АЭС "Бушер" остается около 130 россиян

Глава Росатома рассказал, что порядка 130 сотрудников остаются на атомной станции в Иране. РФ планирует эвакуацию. Лихачев отметил, что пока непонятно, чем обернется перемирие между Ираном и США.

Россия планирует вывезти из Ирана с атомной станции в Бушере остающийся там персонал, порядка 128 человек, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

"На "Бушер" у нас остается где-то около 128 человек. Пока у нас намечена очередная волна эвакуации"

– Алексей Лихачев

Он отметил, что после сообщений о том, что Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о прекращении огня на две недели и возвращении к переговорам, появилось облегчение, но перемирие может внезапно прерваться.

"Вызов главный в том, что мы не понимаем, чем оно закончится. Теоретически оно может прерваться в любой момент, а, может быть, перерастет действительно в какую-то, как говорит (президент США Дональд) Трамп, сделку"

– Алексей Лихачев

Глава Росатома в комментарии "Вестям" пояснил, что АЭС – технологический приоритет госкорпорации, но "приоритет приоритетов - это жизнь и здоровье людей".