ЕБРР окажет поддержку Азербайджану и Армении в связи с кризисом на Ближнем Востоке

В ЕБРР запустили спецпрограмму реагирования на кризис на Ближнем Востоке. В рамках этой программы будет оказана финансовая поддержка ряду стран, в том числе Азербайджану и Армении.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2026 году оказать финансовую помощь странам, пострадавшим в результате конфликта на Ближнем Востоке.

С этой целью ЕБРР дал старт специальной программе реагирования на кризис, финансирование которой составит 5 млрд евро. Она будет ориентирована не только на страны, которых напрямую коснулась война, но и на государства, ощущающие на себе экономические последствия от боевых действий.

Последствия конфликта уже проявляются в некоторых странах, где присутствует ЕБРР. В частности, из-за ближневосточного конфликта произошли сбои в торговых цепочках, энергетические и сырьевые шоки, снизились инвестиционная активность и выросли издержки для населения.

В ЕБРР обращают внимание на то, что дальнейший масштаб воздействия будет зависеть от развития ситуации в ближайшие месяцы.

Основное внимание в рамках программы планируется уделить странам, которые непосредственно были затронуты конфликтом – Ираку, Иордании и Ливану. Кроме того, помощь будет направлена в сектор Газа. Что касается государств, которые косвенно пострадали от кризиса, то в этот перечень вошли Азербайджан, Армения, Египет и Турция.

Отмечается, что объем инвестиций в рамках программы реагирования на конфликт будет зависеть от спроса с учетом быстро меняющейся обстановки.

"ЕБРР также готов оказать поддержку всем странам своего присутствия, которые сталкиваются с рисками экономической безопасности и сопутствующими макроэкономическими последствиями"

– пресс-служба банка

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Во время этой кампании они наносили удары по самым крупным городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал территорию еврейского государства и американские объекты в странах Ближнего Востока.

В эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Страны также согласились на переговоры, они пройдут в Пакистане сегодня.