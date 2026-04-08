Вестник Кавказа

Иран восстановил ж/д сообщение между Тегераном и Мешхедом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восстановление инфраструктуры ведется в Иране во время двухнедельного перемирия с США и Израилем – снова налажено железнодорожное сообщение между Тегераном и Мешхедом.

В Иране приводят в порядок поврежденную в результате ударов США и Израиля инфраструктуру, сообщает иранское агентство Tasnim.

В заявлении говорится, что сегодня было перезапущено сообщение по железной дороге между столицей страны Тегераном и вторым по величине в Иране городом Мешхед, столицей провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны.

В частности, специалисты отремонтировали железнодорожный участок Рей - Бахрам.

Напомним, что железнодорожный транспорт перестал работать в ряде регионов Исламской Республики 7 апреля, после того, как ВС США и Израиля атаковали инфраструктуру ИРИ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.