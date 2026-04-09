"Хезболла" намерена продолжить борьбу с Израилем

Лидер "Хезболлы" подтвердил настрой движения на продолжение борьбы с Израилем. Он подчеркнул, что группировка не боится противника.

Ливанское движение "Хезболла" собирается продолжать вооруженное противостояние с Израилем. Об этом сообщил его лидер Наим Касем.

Он отметил, что борьба будет вестись "до последнего вздоха", передает телеканал CNN.

"Мы не боимся угроз или оружия врага, потому что являемся владельцами этой земли"

– Наим Касем

Он также обвинил Израиль в том, что тот возобновил атаки, хотя с ноября 2024 года между ними действовало соглашение о прекращении огня. В этой связи лидер "Хезболлы" призвал положить конец компромиссам.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал поручение кабинету министров страны вступить в прямые переговоры с Ливаном ради урегулирования двусторонних отношений и разоружения "Хезболлы".