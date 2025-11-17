Предварительную причину крушения в Грузии военного самолета назвали в Турции

Стали известны первые предварительные результаты технического расследования трагедии с самолетом C-130 ВВС, разбившимся в Грузии 11 ноября прошлого года. Информацию распространило Минобороны Турции.

В ней говорится, что, согласно записи бортовых данных (FDR), до момента аварии все системы воздушного судна и переговоры экипажа не отклонялись от нормы. Затем произошла остановка записи – из-за отрыва хвоста самолета.

Двигатели борта и винты были исправны, в фюзеляже усталостных трещин, которые могли бы спровоцировать его разрушение, не выявлено. Следов взрывчатки на обломках эксперты также не нашли. Огнетушители (два) Halon остались целы.

Проблема, сообщили в Минобороны Турции, была выявлена с баллоном углекислого газа.

"Один из баллонов CO₂, расположенных в верхней части крыльев, вышел из своего крепления и соприкоснулся с левым хвостовым фюзеляжем, а затем – с вертикальным стабилизатором. При ударе баллона могли возникнуть структурные повреждения фюзеляжа и стабилизаторов, что, возможно, привело к падению самолета"

– Минобороны Турции

В ведомстве подчеркнули, что выводы предварительные, лабораторные исследования и экспертизы продолжаются. Полный и окончательный отчет будет обнародован после их завершения.