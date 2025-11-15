Причины авиакатастрофы с турецким С-130 назовут по итогам расследования – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал примерные сроки, в которые могут быть озвучены причины крушения самолета C-130 ВВС Турции в Грузии.

На вопрос о причинах крушения турецкого военного самолета С-130 можно будет ответить только после расследования, которое в данный момент проводят специалисты, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к нации.

Он подчеркнул, что расследование причин трагедии, произошедшей в Грузии, продолжается.

"Более точно о них станет известно на основе анализа данных, собранных экспертами на месте крушения самолета, и изучения записей бортового самописца"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер заверил, что власти страны обязательно расскажут о них семьям жертв ЧП, а также проинформируют общественность.

Он также высоко оценил меры, предпринятые Азербайджаном и Грузией после трагедии, подчеркнул, что сотрудничество велось по всем вопросам.

"В краткие сроки были найдены тела погибших и "черный ящик" воздушного судна"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее сегодня турецкие СМИ написали, что самолет мог разбиться по причине отказа сразу двух двигателей, однако официального подтверждения этих данных не было.