Названа предварительная причина крушения турецкого С-130 в Грузии

В Минобороны Турции назвали отказ двигателей возможной причиной крушения С-130 на территории Грузии.

Проблема с двигателями могла стать причиной крушения военно-транспортного самолета С-130 ВВС Турции в Грузии, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Согласно информации медиа, отказали сразу два двигателя самолета. По невыясненной причине отказал один из двигателей, после чего вышла из строя вторая силовая установка, при этом повреждения получил фюзеляж транспортника.

Экипаж не успел отреагировать на критическую ситуацию и подать сигнал бедствия, так как двигатели отказали слишком быстро, в результате чего самолет стал неуправляемым.

Расследование продолжается. Военные Турции прорабатывают различные версии произошедшего, однако предположение о внешнем воздействии оценивается как маловероятное.

Отметим, что С-130 оснащен турбовинтовыми двигателями. Самолет этого типа эксплуатируется с середины прошлого века.