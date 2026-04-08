Переговоры между США и Ираном обсудили Лавров и Аракчи

В четверг, 9 апреля, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте российского министерства.

"Российская сторона приветствовала объявление о достижении договорённостей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном и о присоединении Израиля к этим договоренностям. Как было подчеркнуто, Москва твердо исходит из того, что упомянутые договоренности, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан"

– МИД РФ

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что предстоящие ирано-американские переговоры завершатся успешно.

"С.В. Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и подтвердил готовность России оказывать содействие поиску развязок, позволяющих преодолеть последствия неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана и обеспечить долгосрочный мир и устойчивую безопасность в регионе"

– российский МИД

В свою очередь, иранский министр выразил благодарность Москве за принципиальную позицию в Совбезе ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе.

Напомним, накануне стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в эту пятницу, 10 апреля.