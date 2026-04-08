Никол Пашинян анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным в июне

Премьер-министр Армении сообщил о планах провести переговоры с президентом России во второй половине июня, отметив переход двусторонних отношений в фазу конструктивного диалога.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его следующая встреча с российским лидером Владимиром Путиным запланирована на вторую половину июня. Об этом он сообщил журналистам на брифинге после заседания правительства Республики Армения.

Глава правительства подчеркнул, что текущее взаимодействие между Москвой и Ереваном находятся на этапе конструктивной трансформации, и подтвердил наличие четких договоренностей о графике будущих контактов на высшем уровне.

"Как я уже говорил, визит оцениваю как очень успешный. Все остальные свободны в своих оценках. Что касается тет-а-тет встречи, то мы уже договорились о встречах, мероприятиях. Договорились о проведении встреч на высоком уровне, в том числе во второй половине июня"

- Никол Пашинян

Кроме того, премьер подчеркнул прозрачность своей позиции на прошедших переговорах в Москве. По его словам, содержание беседы полностью соответствовало его прежним публичным заявлениям и не содержало принципиально новых утверждений.