Анкара предупредила о глобальной рецессии из-за срыва перемирия Ирана и США

В случае нарушения установленного на двухнедельный срок ирано-американского перемирия экономику мира может накрыть рецессия, такое заявление сделал министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Он уточнил, что уже сейчас в глобальной экономике наблюдается самый серьезный шок за период со Второй мировой войны. Достижение Вашингтоном и Тегераном временного перемирия глава Минфина Турции оценил высоко, предупредив однако, что даже если режим прекращения огня продолжит действовать в текущем виде, то цепочки поставок, прерванные из-за конфликта, смогут вырасти до довоенного уровня за срок, который, по наиболее оптимистичным прогнозам, составит месяцы.
Министр подчеркнул, что если режим прекращения огня будет нарушен, то цены на энергоносители и сырье снова пойдут вверх.
"Это, в свою очередь, приведет к снижению экономического роста, к росту инфляции и риску глобальной рецессии"
– Мехмет Шимшек
Он выразил надежду, что перемирие между США и ИРИ будет продлено, после чего стороны подпишут полноценное мирное соглашение. Тогда, указал министр, прогнозы по мировой экономике будут изменены в лучшую сторону.