Вашингтон запросил у союзников по НАТО планы защиты Ормузского пролива - СМИ

США призывают европейских партнеров оперативно разработать стратегию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе после объявления перемирия на Ближнем Востоке, пишут американские СМИ.

Власти США просят страны НАТО в течение нескольких дней предоставить конкретные обязательства по патрулированию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник в альянсе.

Эта просьба обсуждалась во время визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Белый дом, а также на встречах в Пентагоне и Госдепартаменте, однако официальные лица пока отказались от комментариев.

Согласно публикации, инициатива направлена на то, чтобы Европа взяла на себя четкие гарантии безопасного прохода судов после прекращения огня в Иране, предоставив детальные схемы в кратчайшие сроки.

"США хотят, чтобы европейские союзники взяли на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности Ормузского пролива после прекращения боевых действий в Иране"

                                                                                                                                                                                                                            - Bloomberg

Даже после объявления перемирия на Ближнем Востоке обстановка остается напряженной, а проход по Ормузскому проливу фактически заблокирован для судоходства. В связи с этим в прессе высказываются сомнения относительно того, успеют ли союзники Вашингтона подготовить запрашиваемые документы в столь сжатые сроки.

