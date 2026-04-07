Трамп предупредил о последствиях срыва сделки Ираном

Президент США Дональд Трамп рассказал, чем грозит возможный срыв иранской стороной процесса заключения мирного соглашения с Америкой.

Америка начнет наносить еще более сильные удары по Ирану, если Тегеран будет ставить препятствия достижению мирного соглашения с США, такое предупреждение озвучил президент США Дональд Трамп.

"Если по какой-либо причине этого не произойдет (заключения сделки - ред.), что крайне маловероятно, то интенсивность ударов достигнет небывалых масштабов"

– Дональд Трамп

Глава государства также пояснил, что Америка не будет выводить своих военнослужащих с нынешних позиций в Иране и вокруг него, а также оставит на местах корабли, самолеты и беспилотники, до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто и исполнено.

