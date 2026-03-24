Около 800 жителей освобожденных территорий Азербайджана создали малый бизнес

Примерно 800 жителей освобожденных районов Азербайджана за счет полученных от государства активов смогли создать собственный бизнес.

Порядка 800 жителей, которые были переселены на освобожденные территории Азербайджана, запустили свое дело, получив от государства помощь. Такое сообщение распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

В нем уточняется, что в рамках программы самозанятости желающим были предоставлены активы в форме товаров и материалов. Благодаря такой помощи были открыты малые семейные бизнесы. Они были запущены в таких областях, как сельское хозяйство, производство и предоставление услуг.

В Минтруда и соцзащиты добавили, что участникам программы предоставляется возможность пройти курс, в ходе которого они получают знания и навыки организации и управления малым бизнесом. Затем будущие предприниматели получают активы согласно составленным ими бизнес-планам.