Аракчи обсудил с Фиданом перемирие с США

Глава иранского внешнеполитического ведомства созвонился со своим турецким коллегой и обсудил заключение соглашения между Тегераном и Вашингтоном о прекращении огня, а также общую обстановку в регионе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Главной темой разговора стало заключение временного прекращения огня между США и Ираном, утверждает источник.

Также Аракчи и Фидан обсудили дальнейшее мирное урегулирование в регионе Ближнего Востока.

"8 апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В ходе разговора Фидан выразил удовлетворение Турции в связи с достижением договоренности о временном прекращении огня"

– источник

Согласно источнику, Хакан Фидан выразил готовность Турции "продолжить прилагать усилия для установления прочного мира".