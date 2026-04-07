Вестник Кавказа

Аракчи обсудил с Фиданом перемирие с США

Телефон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава иранского внешнеполитического ведомства созвонился со своим турецким коллегой и обсудил заключение соглашения между Тегераном и Вашингтоном о прекращении огня, а также общую обстановку в регионе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Главной темой разговора стало заключение временного прекращения огня между США и Ираном, утверждает источник.

Также Аракчи и Фидан обсудили дальнейшее мирное урегулирование в регионе Ближнего Востока.

"8 апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В ходе разговора Фидан выразил удовлетворение Турции в связи с достижением договоренности о временном прекращении огня"

– источник

Согласно источнику, Хакан Фидан выразил готовность Турции "продолжить прилагать усилия для установления прочного мира".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
730 просмотров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.