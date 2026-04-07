ООН начала работу по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив

В ООН подтвердили начало работы по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Она стартовала после того, как вступило двухнедельное перемирие между США и Ираном.

Агентство Организации Объединенных Наций (ООН), отвечающее за безопасность на море, работает над обеспечением безопасности прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес после того, как вступило в силу двухнедельное перемирие о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном.

"Я уже работаю с соответствующими сторонами над созданием механизма, который обеспечит безопасный проход судов через Ормузский пролив"

– Арсенио Домингес

Он подчеркнул, что на данный момент приоритет отдан обеспечению эвакуации, гарантирующей безопасность судоходства.

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в эту пятницу, 10 апреля.

Вам может быть интересно

